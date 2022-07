A cura della Redazione

Sfugge all'alt delle forze dell'ordine, viene inseguito in auto e tampone ben 7 vetture durante la fuga.

Durante una operazione Alto Impatto, programmata sul territorio di Scampia da parte della Polizia Locale di Napoli unitamente al Commissariato di Polizia di Scampia, con l'obiettivo di effettuare mirati controlli nell'ambito del quartiere Monterosa, un uomo di 42 anni non si è fermato all’alt e si è dato a precipitosa fuga. Gli agenti della Municipale e della Polizia di Stato hanno immediatamente dato il via ad un repentino inseguimento che si è concluso sull’Asse Mediano, dove è stato fermato dai poliziotti.

Durante la fuga l’uomo ha tamponato ben 7 veicoli, e in uno di questi scontri è rimasto gravemente ferito un agente della Polizia Penitenziaria che si trovava alla guida di una delle vetture coinvolte. E' stato poi ricoverato con prognosi riservata. Il fuggitivo è stato poi bloccato allo svincolo di Mugnano, dove è apparso subito in evidente stato di alterazione psico-fisica e, sottoposto ad esami tossicologici, è risultato essere positivo all'assunzione di sostanze psicotrope. L’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto a giudizio per direttissima presso il Tribunale di Napoli Nord

Nel corso dei controlli, sono stati verificati 50 veicoli da cui sono scaturite 33 sanzioni al codice della strada per diverse violazioni che hanno portato al sequestro di 14 vetture.