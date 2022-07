A cura della Redazione

Interventoi provvidenziale della Polizia presso uno stabile in via Stornaiuolo, nel quartiere Secondigliano di Napoli. Nella palazzina, si era sviluppato un incendio in un appartamento al quarto piano; una volta sul posto, in attesa dell’arrivo di personale dei Vigili del Fuoco, gli agenti sono entrati nell’abitazione sottostante dove hanno evacuato due persone con i loro animali domestici.

Semopre a Secondigliano, i poliziotti del locale Commissariato, i Carabinieri della locale Stazione e i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, insieme al personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile di Taranto e di personale dell’Asl NA1 Centro - Servizio Veterinario, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 120 persone, di cui 48 con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro e 4 a fermo amministrativo, e hanno sanzionato il gestore di un locale commerciale in via Circumvallazione Esterna per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Inoltre, sono state contestate 24 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza casco protettivo, guida di veicolo con patente diversa da quella prevista, guida senza patente, per non aver ottemperato all’alt e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro. Elevate sanzioni per un totale di 29.000 euro; è stata infine denunciata una persona per guida senza patente.