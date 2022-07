A cura della Redazione

Torna la Festa de l’Unità del Partito Democratico di Napoli, quest’anno dal 13 al 17 luglio la kermesse si terrà in Piazza Municipio.

“Sentivamo il dovere di offrire alla città e al nostro partito un momento di confronto dopo la vittoria delle ultime elezioni amministrative - dichiara il segretario metropolitano Marco Sarracino -. Per farlo abbiamo scelto una piazza, proprio perché riteniamo che sia quello il luogo naturale del Partito Democratico. Ci avviciniamo ad un appuntamento fondamentale per il nostro Paese, quello delle elezioni politiche. Vogliamo arrivarci con una proposta politica che parta proprio dai bisogni dei cittadini, ma che sia anche il frutto di un processo partecipativo come quello delle Agorà Democratiche lanciate dal nostro segretario nazionale Enrico Letta”.

“Napoli è casa tua” è lo slogan scelto, "perché ciascuno di noi - prosegue Sarracino - deve sentirsi coinvolto e protagonista per il cambiamento del luogo in cui abbiamo scelto di vivere”.

Numerosi gli ospiti previsti nel programma politico, tra cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il Segretario Metropolitano del PD Napoli Marco Sarracino, gli Eurodeputati Andrea Cozzolino, Giosi Ferrandino, Pina Picierno e Franco Roberti, i Deputati Piero De Luca, Paolo Siani e Lello Topo, la Senatrice Valeria Valente, i Consiglieri Regionali Mario Casillo, Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi e Loredana Raia, l’Assessore Regionale Lucia Fortini, gli Assessori al Comune di Napoli Teresa Armato, Pierpaolo Baretta, Paolo Mancuso e Luca Trapanese, i consiglieri comunali Gennaro Acampora e Pasquale Esposito, il commissario del PD Campania e responsabile nazionale degli Enti Locali, on. Francesco Boccia, e Gianni Cuperlo.

Ci saranno, inoltre, Loredana Fiorito, coordinatrice neuropsicomotricità età evolutiva Centro Horizon, Antonio Mattone della Comunità di Sant'Egidio, Angelica Viola della Cooperativa sociale L'Orsa Maggiore, Mariagrazia Procentese, dell’Associazione La Scintilla.

Infine, saranno alla festa l’on. Michele Bordo, la segretaria nazionale dei GD Caterina Cerroni, il segretario regionale del PD Abruzzo, Michele Fina, il responsabile politiche per la sanità nel mezzogiorno, Carlo Guccione, Leonardo Impegno, il segretario regionale del PD Basilicata, Raffaele La Regina, Antonio Marciano, la presidente del PD Benevento, Antonella Pepe, Camilla Sgambato, il coordinatore della segreteria del PD Napoli ,Valerio Di Pietro, Paolo Cardone, Francesco Senese e Angela Aiello.

Prenderanno parte ai dibattiti i segretari di circolo PD e GD e gli amministratori locali.

Ricco anche il programma musicale, previsto lo spettacolo “Ammuina: Pulcinella e i posteggiatori dell'amore”, e gli artisti Marika Cecere, Federica Raimo, Tony Tammaro, Emilio Carrino, Claudia Megrè, Alma Partenopea, Daniele Tozzi e il gruppo “Zi Riccardo e le donne della Tammorra”