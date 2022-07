A cura della Redazione

Si cerca un giovane di 17 anni a Napoli, ritenuto l'autore dell'aggressione a una 12enne, avvenuta nella notte nel rione Montesanto. Sulle tracce del ragazzo, al momento irreperibile, ci sono i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.

La ragazzina è stata ferita con un coltello al viso, sfregiata con danni (in parte) permanenti al volto. Medicata prima all'ospedale Vecchio Pellegrini, è stata poi trasferita al Santobono, successivamente è stata dimessa con una prognosi, per ora, di 30 giorni. Docrà sottoporsi ad altre visite in futuro e non si escludono anche interventi chirurgici per ridurre al minimo la deturpazione del volto.

Il 17enne sarebbe il fidanzatino ma pare che la 12enne voleva lasciarlo, da qui il suo folle gesto scaturito dalla gelosia. Sarebbe stata la stessa vittima a dire ai sanitari e ai militari dell'Arma il nome del suo presunto aggressore.