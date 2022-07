A cura della Redazione

Questa mattina in via Posillipo civico 77, a Napoli, ha ceduto la sede stradale nei pressi dell'ingresso di uno stabile. Tre persone sono rimaste lievemente ferite.

Sul posto è intervenuto anche il consigliere municipale di Europa Verde, Gianni Caselli, che così ha ricostruito quanto effettivamente successo.

"La voragine - spiega - è stata causata da una perdita d’acqua. ABC (la società del servizio idrico nel Comune di Napoli, ndr) è già intervenuta, ora bisognerà verificare l’entità dei danni e capire da quanto tempo andava avanti la perdita".

Caselli è testimone oculare dei fatti. "Io ho assistito a tutto. Una persona ci era finita dentro ma nulla di grave. In quel momento una Volante della Polizia, in giro di ispezione, si è fermata per offrire soccorso - prosegue nel suo racconto -. L’area doveva ancora essere messa in sicurezza, cosicché la gente continuava a passare, ed un signore, nonostante le raccomandazioni, ha voluto entrare nel palazzo ma è finito nella voragine, che si era estesa. Solo grazie al tempestivo intervento di uno dei poliziotti, che si è letteralmente gettato giù per salvare l’uomo, quella persona ha riportato solo lievi ferite. Anche il poliziotto se l’è cavata con poco e si è comportato da vero eroe".

Sull'episodio è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: "Napoli cade a pezzi e solo per fortuna questa volta delle persone non hanno subito gravi conseguenze - ha detto -. Ma la prossima? Non possiamo affidarci alla sorte, servono manutenzione e controlli scrupolosi. Da anni via Posillipo andrebbe rifatta e invece è ridotta in uno stato pietoso".