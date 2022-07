A cura della Redazione

Un ragazzino di 13 anni è stato ferito ieri sera a Napoli con un'arma da taglio.

Il fatto è accaduto in via Acton, dove il giovane si trovava per assistere a una partita di calcetto tra coetanei. Sarebbe scoppiata una lite nella quale poi è rimasto coinvolto, venendo ferito all'inguine.

Medicato in ospedale, ne avrà per 8 giorni.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro. A loro spetterà ricostruire la dinamica e individuare l'aggressore.