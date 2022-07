A cura della Redazione

È deceduta, dopo un mese di ricovero in ospedale, la vicesindaco di Napoli Maria Filippone, titolare anche della delega all'Istruzione. Aveva 68 anni. E' stata docente di Latino e Greco e dirigente scolastica.

Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l'intera Amministrazione comunale si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita.

"Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune - ha detto commosso Manfredi -. Mia (così era chiamata da tutti, ndr) era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città".

A ricordarla è anche la presidente del Consiglio comunale, Vincenza Amato.

"La morte di Mia Filippone è un dolore profondo. Una donna di grande qualità umana e professionale che abbiamo imparato a conoscere durante questa intensa esperienza condivisa dall’inizio della consiliatura. La ricorderemo sempre per la sua determinazione educata, per la sua energia e capacità di mettersi sempre a disposizione della città. Soprattutto per il sorriso che rivolgeva a tutti noi dal banco della giunta durante le sedute di Consiglio. Ciao Mia mancherai tanto".

Parole di cordoglio sono state espresse dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Persona di alto profilo, punto di riferimento per il mondo della scuola e per tante generazioni di ragazze e di ragazzi. Aveva messo la sua grande passione e la sua riconosciuta competenza a disposizione per il progetto di rilancio della città".