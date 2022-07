A cura della Redazione

Controlli a Scampia e Piscinola, oltre 40 veicoli sequestrati.

I Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno presidiato via Monte Rosa, via del Gran Paradiso, via Monte San Gabriele, via Gran Sasso, via Monte Taburno, via Ortese, via Barth, via Marsala, via Incoronato e via Compagnone, nei due quartieri napoletani.

Contestata una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa. Sequestrati ben 36 autoveicoli e 5 motoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.