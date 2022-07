A cura della Redazione

Tentano furto di uno scooter in piazza Vittoria a Napoli. I carabinieri notano due giovani che stanno armeggiando nella notte vicino ad un motorino. Avevano quasi completato il "lavoro" quando sono stati bloccati, in mano un cacciavite ed un martello per forzare il motoveicolo.

I due, di 22 e 20 anni, entrambi di Ponticelli, sono stati arrestati per furto.

Denunciata anche una donna, la complice che era con loro. Li stava attendendo su un altro motorino per poi scappare con la refurtiva.