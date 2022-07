A cura della Redazione

Duplice omicidio a Napoli, avvenuto nel rione Fiat di Ponticelli. Indagano i carabinieri giunti sul posto.

Morti ammazzati un 29enne, C. E., ed un 56enne, A. I.. Stando a quanto si apprende, almeno una delle vittime, l'uomo di 29 anni, sarebbe ritenuta vicina ad un clan della zona. Sarebbe stato freddato dai sicari sull'uscio di casa, in via Eugenio Montale. L'altro uomo ucciso si trovava anche lui nell'abitazione e al momento non si sa se fosse legato ad ambienti criminali.

Potrebbe dunque trattarsi di una nuova faida di camorra tra sodalizi criminali che si contrastano per la spremazia del territorio.