A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Manzoni una persona armeggiare su un’auto in sosta e che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, trovandolo in possesso di un cacciavite e di una busta al cui interno vi erano due autoradio.

Gli agenti hanno poi accertato che la portiera del veicolo era stata forzata e, poco distante, con il supporto di una pattuglia del Commissariato San Ferdinando, hanno individuato le altre due vetture da cui erano stati asportati gli stereo.

L’uomo, un 50enne napoletano, è stato arrestato furto aggravato e tentato furto aggravato