A cura della Redazione

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, in vico Pergole, all Borgo Sant'Antonio, due uomini consegnare qualcosa ad un persona in cambio di denaro ma i tre, alla vista degli agenti, hanno tentato di darsi alla fuga

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovando gli spacciatori in possesso di 16 bustine contenenti 21 grammi circa di marijuana e di una somma di denaro di 420 euro, mentre l’acquirente aveva una bustina contenente 1,4 grammi della stessa sostanza.

Due dominicani di 26 e 22 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.