A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli-Capodichino e personale della Polizia Municipale-Unità Operativa Aeroporto, con il supporto dell’Unità Operativa Polizia Turistica, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano e presso lo scalo aereo del capoluogo per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 104 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 7 a fermo amministrativo, e contestate 22 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, per non aver ottemperato all’alt e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro.

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato 4 conducenti NCC per aver circolato violando le prescrizioni dell’autorizzazione, un altro poiché sprovvisto del certificato di abilitazione professionale (CAP) che, abbinato alla patente civile, consente la guida delle autovetture di noleggio con conducente (NCC) e 2 persone che avevano adibito il loro veicolo privato a taxi senza essere in possesso della prescritta licenza.

Infine, ritirate le licenze a tre tassisti per aver violato le norme in materia, sul fuori turno e per aver circolato con autorizzazione scaduta, segnalandoli altresì all’Ufficio Trasporto Pubblico non di linea del Comune di Napoli.