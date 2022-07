A cura della Redazione

Sequestrata dai finanzieri della Stazione Navale di Napoli e dalla Capitaneria di Porto un'area di 40mila mq adibita ad ormeggi abusivi, in prossimità del porticciolo di Nisida sul lungomare Coroglio.

L’ispezione subacquea - condotta dal Nucleo specializzato della Guardia Costiera, ha consentito di rilevare i vari sistemi di ancoraggio costituiti da grossi massi/bidoni in cemento, collegati tra loro da catenari, a cui erano ormeggiate in modo precario e non autorizzato le varie unità da diporto.

Dai primi elementi informativi raccolti, l'attività avrebbe prodotto ai gestori un guadagno non dichiarato complessivo di circa 225.000 euro. Sequestrati inoltre 187 natanti lì ormeggiati irregolarmente.

Contestualmente sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria 6 soggetti, gestori dell’area abusiva, per "invasione dei terreni o edifici" e "abusiva occupazione dello spazio demaniale", secondo quanto sancito dal Codice della Navigazione.