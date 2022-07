A cura della Redazione

Riunione in Prefettura a Napoli del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'incontro è stato utile per definire le prossime strategie al fine di contrastare la recrudescanza criminale nel capoluogo. Il Prefetto Caludio Palomba ha incontrato i vertici delle forze dell'ordine e dell'Esercito, quest'ultimo impegnato nell'operazione "strade sicure", e il sindaco Gaetano Mafredi.

Si è deciso di incrementare ulteriormente i controlli sul territorio, anche con attività ad "Alto Impatto", specie nelle periferie e nei luoghi più frequentati dai giovani.

Previsto inoltre il potenziamento della videosorveglianza cittadina, con l'accelerazione dei progetti in fase di realizzazione. Al riguardo, il prossimo 1 agosto si terrà una riunione dedicata con il cirettore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Ministero dell'Interno, dil sindaco di Napoli, il Soprintendente ai Beni Architettonici e del Paesaggio e le Forze dell'Ordine.

Infine, il Comune di Napoli sta procedendo ad inviare comunicazioni di sospensione e revoca delle licenze a quegli esercizi commerciali rei di aver somministrato bevande alcoliche a minorenni.