A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli – Capodichino e personale della Polizia Municipale - Unità Operativa Aeroporto, con il supporto dell’Unità Operativa Polizia Turistica e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano e presso l’aeroporto di Capodichino per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 114 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllati 65 veicoli. Sono 2 quelli sottoposti a fermo amministrativo per aver adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso.

Inoltre, gli operatori hanno sottoposto a sequestro amministrativo un taxi poiché sprovvisto di assicurazione e al conducente è stata ritirata la licenza per l’esercizio della professione. L'uomo è stato anche segnalato all’Ufficio Trasporto Pubblico non di linea del Comune di Napoli.

Ancora, i poliziotti hanno segnalato all’Ufficio Trasporto Pubblico del Comune di Napoli 7 tassisti per aver prelevato fuori fila, fuori posteggio, per non aver affisso il tariffario e poiché un veicolo a loro in uso non era idoneo ad esercitare servizio pubblico.

Infine, sono state contestate 14 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per aver violato le norme sulla licenza per i taxi, e poiché sprovvisto del certificato di abilitazione professionale (CAP).