A cura della Redazione

Sorpresi mentre stavano praticando un foro nella parete di un garage per poter poi accedere al vicino ufficio postale. E' accaduto a Napoli, in via Nuova San Rocco, dove il proprietario si è ritrovato tre persone nel suo box auto intente a bucare il muro per realizzare un tunnel attraverso cui giungere alla sede delle Poste.

I tre, notato l'uomo, gli hanno anche parlato e poi sono andati via come se niente fosse, desistendo dal loro intento.

Il proprietario del garage ha poi allertato i carabinieri. Quello realizzato, si è poi scoperto, era un foro 50x50 cm, coperto da un pannello. Sull'accaduto indagano i militari dell'Arma.