Polizia interviene per una lite, lo trovano in possesso di 2 kg di droga e viene arrestato.

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Montecalvario" di Napoli sono intervenuti in via Sant’Agostino alla Zecca, zona Centro Storico, per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, aveva avuto una lite con il compagno e che lo stesso era in casa.

Gli agenti, una volta all’interno dello stabile, hanno sorpreso una persona intenta a nascondere una busta dietro alcune piante all’interno dell’aiuola condominiale; l’uomo, alla loro vista, ha cambiato direzione tentando di eludere il controllo ma è stato raggiunto e identificato per il compagno della donna. Nella busta c'erano 20 panetti di hashish del peso di circa 2 kg.

Un 42enne tunisino con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.