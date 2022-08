A cura della Redazione

Incidente al porto di Napoli, dove un aliscafo diretto a Ischia, il "Città di Forio" è andato a sbattere contro il molo San Vincenzo. Ci sarebbero alcuni feriti, rimasti contusi per via dell'impatto, anche se non gravi. Tra loro anche una bimba di pochi mesi.

Il natante stava effettuando la manovra per lasciare il porto, al molo Beverello, intorno a mezzogiorno, quando, per cause da accertare, avrebbe virato a destra improvvisamente andando a infrangersi contro le banchine.

Immediato l'intervento dei soccorsi con la Guardia Costiera e le ambulanze del 118.

Le persone a bordo, circa 100, sono state fatte scendere e condotte al Molo Beverello per imbarcarsi e proseguire il viaggio verso Ischia e Forio.

Naturalmente sono state avviate le indagini per capire cosa sia accaduto.