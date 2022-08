A cura della Redazione

Oltre mille assunzioni al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che il prossimo 9 agosto verrà pubblicato il bando "unificato" per i due Enti.

Diversi i profili professionali richiesti: finanziario, amministrativo, informatico, scolastico, sociale (90 gli assistenti sociali che si prevde di assumere), agenti di Polizia Locale (più di 200 le assunzioni previste). I contratti di lavoro saranno a tempo indeterminato e determinato.

Verrà elaborata una graduatoria degli idonei alla quale si potrà attingere nei prossimi 3 anni. Il Comune spera di poter dare il via alle prime assunzioni già a partire dal nuovo anno.

Nello specifico, sono 577 i posti per la categoria D (in genere laureati), 762 per la categoria C (in genere diplomati) e 55 per dirigenti.

Le procedure concorsuali saranno espletate dal Formez e consisteranno - per i profili C e D - in una prova pre-selettiva, una scritta e una orale; mentre per i dirigenti si procederà alla valutazione dei candidati per titoli ed esami (due prove scritte e una orale).

Per candidarsi, bisognerà utilizzare la piattaforma digitale del Comune. Ci sarà tempo fino all'8 settembre prossimo.

"Si tratta del concorso organizzato dal Comune di Napoli più grande di sempre - ha spiegato il sindaco Manfredi -, che per i prossimi anni colloca Napoli al centro dell’area metropolitana per le politiche assunzionali nella pubblica amministrazione".