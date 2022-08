A cura della Redazione

Più sicurezza e maggiore tutela nella Galleria Umberto I a Napoli.

Siglato dal Sindaco Manfredi, dal Prefetto Claudio Palomba e tutti gli altri soggetti coinvolti, il Verbale d'Intesa per la predisposizione di interventi mirati alla riqualificazione urbana dello storico luogo, gioiello architettonico e polo economico con tante attività commerciali al suo interno del capoluogo. Il protocollo è frutto della sinergia tra attori pubblici e privati. Ognuno per le sue competenze, predisporrà interventi tesi ad assicurare la piena fruibilità del sito e la sua conservazione. Negli anni, infatti, specie nelle ore notturne, il monumento si è trasformato in una sorta di "terra di nessuno", con continui atti vandalici, specie ad opera di bande di ragazzini, bivacchi, incuria.

Previsti infatti il restauro della pavimentazione, del lucernaio di copertura e dell’arco di accesso da via Toledo; l'installazione della videosorveglianza; interventi di pulizia e decoro urbano; iniziative per incrementare la sicurezza in orario diurno e notturno.

Riguardo alle competenze del Comune di Napoli, ci sarà un presidio fisso della Polizia Locale dalle 8 alle 20. Nelle ore non coperte dai vigili urbani, verrà impiegata la vigilanza privata. Ed ancora, il restauro della pavimentazione con inizio dei lavori entro il primo trimestre 2023, l'allestimento di una sezione del Comando di Polizia Locale all'interno della Galleria, la manutenzione di urgenza sulla cupola di copertura e il successivo restauro della copertura in ferro e vetro compatibilmente con l’acquisizione/erogazione di finanziamenti dedicati all’intervento. Il Comune adotterà inoltre misure per garantire la buona conservazione della pavimentazione e la limitazione dell’accesso nelle ore notturne, proseguendo gli interventi per l'accoglienza dei senza fissa dimora. Inoltre, valuterà ulteriori servizi straordinari di rimozione dei rifiuti, favorirà l’inserimento di un più ampio distretto commerciale e attività di animazione culturale.

«La firma di un protocollo - ha commentato il prefetto Palomba - non è che l’inizio. È stato un lavoro abbastanza complesso ma ci ha portato oggi a chiudere una pagina importante nell’interesse di Napoli. Stiamo lavorando a fondo per la riqualificazione della zona centrale; a settembre riprenderemo anche con piazza Plebiscito. Penso che questo sia un segnale importante perché vede la partecipazione di numerose istituzioni molto rappresentative del territorio campano».

«La Galleria Umberto I è un luogo simbolico per tanti anni abbandonato e che ora sta ritrovando splendore - ha dichiarato il sindaco Manfredi -. Abbiamo già messo in campo tutte le iniziative per garantire pulizia, decoro e sicurezza ai cittadini e ai turisti. Ora con questa intesa sinergica con enti pubblici e soggetti privati faremo i lavori nella Galleria e valuteremo la chiusura con i cancelli durante la notte».

«Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto per la salvaguardia e valorizzazione della Galleria Umberto I per la quale ci battiamo da anni - ha commentato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde -. Manca solo la partecipazione dei condòmini privati che purtroppo hanno dimostrato il loro scarso amore per questo bene monumentale. In ogni caso, vigileremo affinché il piano degli interventi sia rapido e fattivo. Il degrado della Galleria non è più tollerabile».