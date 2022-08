A cura della Redazione

Furto di vestiti in un esercizio commerciale, presi dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in piazza Garibaldi per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una persona riversa a terra che chiedeva aiuto ed indicava due uomini i quali, alla vista degli uomini in divisa, hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati. Avevano con sé diversi capi di abbigliamento del valore di oltre 300 euro e, uno di loro, anche di un coltello con la lama di 10 cm.

La vittima ha raccontato che, poco prima, i due avevano asportato la merce dal negozio facendo scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio e, nel tentativo di fermarli, era stata aggredita con dei calci.

Un 20enne marocchino e un 19enne libico, entrambi con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina impropria; il 20enne è stato, altresì, arrestato per porto abusivo di armi, mentre il 19enne è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Infine, la merce è stata restituita al vice direttore dell’attività commerciale.