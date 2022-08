A cura della Redazione

Ancora controlli "Alto Impatto" a Pianura, quartiere di Napoli interessato in queste settimane da diversi episodi criminali.

Stamattina gli agenti del locale Commissariato di Polizia, personale della Polizia Municipale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Guardia di Finanza, hanno presidiato in particolare le vie Padula, Monti, Pallucci, Torricelli e rotonda Don Giustino.

Nel corso dell’attività sono state identificate 128 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 85 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo, contestate 18 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida senza patente. Ritirate 2 carte di circolazione e denunciate due persone per guida senza patente, avendo reiterato la violazione nel biennio.

Infine, in un’intercapedine nella parete perimetrale esterna di un edificio in via Josemaria Escrivà, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 17 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,6 kg e 3 involucri contenenti circa 78 grammi di marijuana.