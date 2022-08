A cura della Redazione

Ferito con una bottiglia alla testa e due coltellate, al petto e alla spalla. Un 27enne incensurato è stato aggredito ieri sera in via Mezzocannone a Napoli, mentre si trovava con un amico.

Il ragazzo è stato medicato al CTO, non è in pericolo di vita. La prognosi per lui è di 30 giorni.

Ai carabinieri ha detto di essere stato colpito da alcuni extracomunitari durante una lite per motivi di viabilità.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.