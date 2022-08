A cura della Redazione

Controlli ad ampio raggio degli agenti della Polizia Municipale di Napoli. Il personale dell'Unità Operativa Avvocata ha sorpreso un venditore ambulante abusivo in via Toledo, sequestrando circa 50 articoli tra borse e cinture che risultavano palesemente contraffatti. Notizia di reato inoltrata alla Procura della Repubblica.

In via Banchi Nuovi è stato individato un esercizio commerciale che esponeva confezioni di acqua a diretto contatto con i raggi solari, il titolare è stato così sanzionato e la merce sottoposta a sequestro.

Nella zona di Piazza Dante e aree limitrofe, gli agenti della Unità Operativa Tutela Ambiente e del reparto di Polizia Investigativa Centrale (P.I.C.) hanno affettuato numerosi controlli per contrastare lo sversamento irregolare dei rifiuti. Sono state verbalizzate 3 attività commerciali per la irregolare gestione.

Verbalizzati infine tre parcheggiatori abusivi in zona Santa Lucia, uno un via Posillipo ed uno in via Cattolica.