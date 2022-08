A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Ponticelli hanno effettuato un controllo in uno stabile di via dei Mosaici al Rione Lotto Zero.

In un’intercapedine ricavata nel muro d’ingresso, hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 9 con 7 cartucce e matricola abrasa, due pistole revolver, rispettivamente con 5 e 8 cartucce, una pistola revolver replica calibro 380, 171 cartucce di vario calibro.

Oltre a questo piccolo arsenale, vi erano alcuni capi di abbigliamento, una busta contenente circa 277,3 grammi di marijuana, 10 stecche di hashish del peso di circa 28,2 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga, che sono stati sequestrati.