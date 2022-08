A cura della Redazione

Sopreso a rubare, tenta di investire agente di Polizia. E' accaduto al Rione Alto a Napoli, in via Rocco Jemma. Qui i poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato un’autovettura scendere da un marciapiedi con l’abitacolo ed il tetto colmo di tavole da ponteggio.

Avvicinatisi al veicolo per effettuare un controllo, il conducente, alla loro vista, dopo aver impattato contro la Volante, ha tentato di investire un uomo in divisa.

Gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto accertando che il materiale edile era stato rubato da un cantiere poco distante.

E. C., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ed è stato, altresì, sanzionato per guida senza copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Infine, il materiale edile è stato restituito al legittimo proprietario.