Non si ferma la scia di reati compiuti da Aziz Chouaf, 32enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine.

Appena pochi giorni fa era stato arrestato dopo l’inseguimento di un generale dell’Esercito Italiano, conclusosi con il suo fermo da parte della polizia locale. Sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, Chouaf è tornato nuovamente nei guai.

Ieri sera, tra Porta Capuana e piazza Garibaldi, l’uomo ha strappato la collanina a una donna ucraina che attendeva l’autobus, distratta dal cellulare. La scena è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che lo ha immediatamente bloccato dopo un breve inseguimento.

Il 32enne è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. La collanina è stata restituita alla vittima.