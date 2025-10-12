A cura della Redazione

Furto parzialmente riuscito per un 27enne incensurato. I carabinieri, contattati dal personale di un supermercato, gli attribuiranno la mancanza dagli scaffali del market di oltre 250 euro di prodotti. Risponderà di furto aggravato.

Andrea Miele e Andrea Parisi, di 25 e 22 anni, invece, faranno i conti col reato di detenzione di droga a fini di spaccio. In auto, decidono di non rispettare l’alt imposto dalla pattuglia.

Parte l’inseguimento che dal confine col quartiere di Ponticelli, loro luogo di origine, finisce in via Velotti.

Il 25enne nasconde negli slip 70 grammi di cocaina, l’altro 14 bustine di marijuana nel marsupio. Addosso anche denaro contante ritenuto provento illecito. Finiranno entrambi in carcere, in attesa di giudizio.

Storie emerse nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nel quartiere di san Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale del capoluogo.

Tra i risultati anche 4 giovani assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura e ben 27 sanzioni al codice della strada.