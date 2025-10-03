A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia Vomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al furto di autovetture e motocicli in diverse aree della Campania.

Secondo quanto emerso dall’indagine, coordinata dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana” della Procura di Napoli e condotta dalla stazione dei Carabinieri di Marianella, il gruppo avrebbe agito in varie zone del capoluogo – tra cui Vomero, Posillipo, Soccavo e Fuorigrotta – e in diversi comuni della regione, tra cui Aversa, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Marcianise, Trecase, San Giuseppe Vesuviano e Santa Maria La Fossa. In un caso si sarebbe verificata anche una rapina ai danni di un proprietario che aveva sorpreso i ladri in azione.

Le indagini, svolte anche attraverso l’analisi dei telefoni cellulari, le immagini di videosorveglianza privata e pubblica, e accertamenti tecnico-scientifici su tracce biologiche eseguiti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Napoli e dal R.I.S. di Roma, hanno consentito di delineare la struttura del sodalizio.

Al vertice vi sarebbe un promotore che organizzava i colpi, teneva i contatti con i ricettatori per la vendita dei veicoli rubati e gestiva la distribuzione dei proventi. I complici, invece, utilizzavano automobili a noleggio sostituite frequentemente per eludere i controlli. Dopo aver individuato i mezzi di interesse, spesso di fascia alta, collocavano dispositivi GPS nascosti in specchietti o paraurti per monitorarne gli spostamenti e colpire nel momento più opportuno.

Nel corso dell’attività investigativa sono stati documentati 22 episodi di furto e sequestrati arnesi da scasso, stemmi di note case automobilistiche e strumentazioni elettroniche avanzate in grado di rigenerare o programmare chiavi digitali.