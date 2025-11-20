A cura della Redazione

Venerdì alle ore 10 nella Basilica di Santa Chiara a Napoli, la celebrazione della Virgo Fidelis, dell’84º anniversario della battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfano.

La funzione sarà officiata da Mons. Domenico Battaglia, con la partecipazione del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Generale di Corpo D’Armata Nicola Massimo Masciulli e di altre autorità civili e militari.

Durante la cerimonia si esibiranno il violinista Daniele Gibboni e la figlia, accompagnati dai cori della fanfara e dell’Istituto scolastico “Melissa Bassi” di Secondigliano.