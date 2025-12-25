A cura della Redazione

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA partenopea, hanno rintracciato e arrestato il latitante Antonio Aloia, 47enne.

L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce da circa un anno e mezzo (agosto 2024) quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio dove era detenuto per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.

Aloia si nascondeva nell’appartamento di un fiancheggiatore 45enne e quando i carabinieri di Castello di Cisterna – supportati dal team A.P.I. di Napoli – hanno fatto irruzione stava dormendo. Sul comodino una pistola con il colpo in canna.

L’arrestato sarà trasferito in carcere. Arrestato anche il fiancheggiatore.

Aloia doveva scontare 27 anni e 3 mesi di reclusione, la sua pena sarebbe terminata nel 2030. Venti anni fa era già stato arrestato da latitante. Aloia è fratello di Andrea, arrestato dai Carabinieri a ottobre 2023, anche lui era latitante.