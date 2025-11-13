A cura della Redazione

Nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito, nella giornata odierna, un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di otto persone indagate per truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero percepito indebitamente pensioni di inabilità e indennità di accompagnamento, in assenza dei requisiti di legge, per un importo complessivo di 1.997.482 euro.

L’attività investigativa, avviata anche grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e supportata da riscontri documentali raccolti dal G.I.C.O. delle Fiamme Gialle, avrebbe rivelato che alcuni soggetti non solo non erano affetti dalle patologie certificate, ma non sarebbero mai stati sottoposti a visita medica dalle commissioni competenti.

Il provvedimento dispone il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili degli indagati, fino a concorrenza delle somme ritenute illecitamente percepite.