A cura della Redazione

Turisti aggrediti nel corso di n tentativo di rapina. E' accadto nella notte ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Le vittime sono una donna e un uomo, entrambi francesi. Si trovavano con una comitiva di connazionali quando sono stati avvicinati da due malviventi a bordo di uno scooter, i quali avrebbero esploso a scopo intimidatorio alcuni colpi d'arma da fuoco in aria, verosimilmente a salve, e avrebbero tentato di rapinare un costoso orologio che la ragazza aveva sul polso.

In quella circostanza è intervenuto l'altro turista per difendere la donna, colpito poi in testa probabilmente con il calcio di una pistola. I due rapinatori sono poi fuggiti.

Entrambi i turisti sono stati medicati all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli: per la donna, una frattura alla clavicola sinistra, ne avrà per un mese; per l'uomo, un trauma cranico non commotivo con abrasioni. Entrambi hanno rifiutato il ricovero e sono stati dimessi.

Sull'accadto indagano i carabinieri.