Turista polacca scippata a Napoli. Gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti al corso Umberto per la segnalazione di un furto con strappo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato di essere stata colta di sorpresa alle spalle da uno scooter il cui conducente le ha strappato la borsa per poi darsi alla fuga.

In quei frangenti sono sopraggiunti i Falchi della Squadra Mobile i quali, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, alle immagini di videosorveglianza di un esercizio commerciale nelle vicinanze e dopo una breve attività info-investigativa, mercoledì hanno intercettato e bloccato, in vico S. Anna a Porta Capuana, il presunto rapinatore a bordo dello stesso motorino. L’uomo indossava ancora gli stessi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per ettere il reato.

Un 34enne russo con precedenti di polizia è stato denunciato per furto con strappo mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro.