Tragedia sul lungomare di Napoli. Un centaro ha travolto e ucciso una donna di 35 anni. Stando a quanto si apprende, il fatto, avvenuto intorno alle 3.45 di lunedì, avrebbe visto protagonista un centauro che impennando in via Caracciolo - altezza pontili SNAV - ha sfrecciato a tutta velocità (testimoni riferiscono oltre 100 km/h) travolgendo la ragazza che stava attraversando la strada e che, purtroppo, trasportata d'urgenza in ospedale, è morta alcune ore dopo.

La magistratura ha aperto una inchiesta per far luce sull'accaduto.

Secondo alcuni testimoni, che hanno segnalato l'episodio al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, l'uomo alla guida del motoveicolo - anche lui ferito nell'impatto - era senza casco e con lui viaggiava una donna, rimasta anch'ella ferita a segito dell'impatto ma in modo non grave.

Solo alcni giorni fa, al Vasto, nei pressi della Stazione Centrale, era morto un bambino di 4 anni che viaggiava a bordo di uno scooter guidato dal padre, scontratosi con un'auto il cui condcente era una donna. Entrambi sono stati denunciati ed è in corso una inchiesta.

"Ogni giorno corrono delinquenti della strada a tutta velocità sia con le moto che con le auto - ha detto Borrelli -. Troppe tragedia a causa di chi guida senza rispettare niente e nessuno. Ogni giorno segnaliamo video di pirati della strada che si riprendono mentre guidano a folli velocità lungo le strade di Napoli e provincia. Genitori che vanno a tre o anche a quattro su uno scooter trasportando anche neonati. Ragazzini che in tre impennano per strada a tutta velocità. E' inaccettabile - prosegue - che a causa di questi sciagurati debbano perdere la vita o rimanere feriti innocenti. Per non parlare del costo sociale di spese mediche e intasamenti di ospedali. Non è tollerabile continuare così. I pirati della strada e i genitori incivili e incoscienti vanno fermati con interventi durissimi. Un soggetto che in piena notte investe tre persone per correre a tutta velocità facendo un cavallo con la moto a nostro avviso è un soggetto pericoloso che va arrestato".