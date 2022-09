A cura della Redazione

Agenti della Polizia Municipale di Napoli aggrediti durante un controllo. Alcuni operatori del reparto Motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale si trovavano, con la Polizia di Stato, in piazza Bovio per un servizio interforze di Polizia Stradale. Sono stati colpiti in modo violento dopo aver fermato il conducente di un motoveicolo a cui erano state contestate numerose violazioni amministrative che hanno determinato, tra l’altro, la sottrazione del mezzo e il ritiro della patente di guida.

Uno dei vigili urbani ha subito lesioni tali da costringerlo alle cure mediche in ospedale. L’aggressore, G. S. di 52 anni, è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.

Tra piazza Bovio e il Borgo degli Orefici in totale sono stati controllati cinquantasette veicoli, sei dei quali con targa estera. Diciannove le contravvenzioni e undici i sequestri amministrativi effettuati.

Il Reparto Motociclisti, nei primi otto mesi del 2022, ha eseguito 1.838 sequestri di veicoli: 995 per mancata copertura assicurativa, 180 per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro, 98 per circolazione con targa estera irregolare, 330 per guida senza patente, 85 per ciclomotore non rispondente più alle caratteristiche costruttive, 151 per mancato uso del casco.