A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Faito - nel Rione Berlingieri - hanno rinvenuto nei pressi di uno stabile, all’interno di una cabina elettrica, un borsone. Al suo interno vi erano 15 stecche di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un totale di 3 kg.

In un giardino adiacente, occultato in un sacco per i rifiuti, hanno trovato un giubbotto antiproiettile.

Tutto il materiale è stato sequestrato.