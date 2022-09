A cura della Redazione

Nella giornata di venerdì 2 settembre, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario, Decumani e Vomero, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli e personale della Polizia Locale di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli a Chiaia, ai Quartieri Spagnoli, in centro storico, al Borgo Orefici e al Vomero.

Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, Riviera di Chiaia, dei Mille, nelle piazze Vittoria, Amendola, San Pasquale a Chiaia, in Galleria Umberto I e in corso Vittorio Emanuele hanno identificato 24 persone, controllato 23 veicoli e un esercizio commerciale.

Mentre ai Quartieri Spagnoli, in via Toledo e in piazza Trieste e Trento sono state identificate 25 persone.

Ancora, gli operatori del Commissariato Decumani, in piazza del Gesù Nuovo, largo Banchi Nuovi, largo Giusto, via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore, via dei Tribunali, piazzetta Nilo e via Cisterna dell’Olio hanno identificato 30 persone e controllato 2 esercizi commerciali.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro, Muzii, Fanzago e nelle vie Giordano, Scarlatti, Falcone e Stanzione hanno identificato 56 persone, controllato 20 veicoli, contestato 13 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, con contestuale rimozione dei veicoli, e controllato 2 esercizi commerciali