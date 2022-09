A cura della Redazione

Deve scontare un residuo di pena di 3 anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione, poiché condannato per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di droga.

La Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato di Scampia hanno arrestato Antonio Coppola, 30 anni, considerato al vertice dell'organizzazione criminale dei Vanella Grassi, egemone nei territori di Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno, dedita soprattutto al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli il 5 luglio scorso.

Si tratta di un sodalizio camorristico fondato da Salvatore Petriccione, alias 'o Marinaro, di cui Coppola è il nipote, che scaturisce da una evoluzione del clan Di Lauro, e che nel tempo ha inglobato i gruppi Leonardi e Marino. Petriccione, classe 1970, è attualmente detenuto presso il carcere di Voghera (PV) in quanto destinatario nel febbraio 2022 di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.