Si finge dipendente di un parcheggio privato ed estorce denaro ad un automobilista. E' accaduto a Napoli, dove gli agenti di Polizia del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono interventi in Corso Arnaldo Lucci. Qui sono stati avvicinati da un automobilista il quale ha raccontato che, pochi istanti prima, un uomo, dopo essersi avvicinato al finestrino della sua vettura spacciandosi per un dipendente del parcheggio, gli aveva chiesto 5 euro per potervi accedere.

Il conducente ha specificato che, nonostante avesse ritirato il tagliando d’accesso al parcheggio dalla macchinetta, l’uomo gli aveva intimato di versare la somma di denaro altrimenti non avrebbe potuto accedervi; l’automobilista si era dapprima rifiutato visto che il presunto parcheggiatore era peraltro privo di un distintivo di riconoscimento, ma poi aveva ceduto consegnandogli il denaro poiché l’uomo aveva iniziato a minacciarlo verbalmente.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno raggiunto e bloccato l’estorsore, identificandolo per un 40enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per estorsione.