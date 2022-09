A cura della Redazione

Circa 30 veicoli abbandionati in strada. Sono quelli individuati dagli agenti della Polizia Locale di Napoli in Vico San Domenico Soriano, Via Brombeis, Via Bellini, Via Pignatelli, Via De Marinis, Via Confalone, Via Imbriani e Piazza De Leva.

In tutto, 11 auto e 17 ciclomotori che sono sono stati rimossi. Elevati, inoltre, 10 verbali per sosta irregolare e 2 verbali per lo sversamento irregolare di rifiuti.

Dall’inizio dell’anno sono stati 1.913 i veicoli tolti dalle strade e 1.050 quelli rottamati, previa notifica ai proprietari e la verbalizzazione di 171 infrazioni al Codice della Strada, per mancata copertura assicurativa, con un incasso di 77.494,50 euro per sanzioni amministrative.