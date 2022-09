A cura della Redazione

Controlli della Polizia Locale di Napoli rin occasione dell'incontro di calcio Napoli-Liverpool. Presidiato in particolare il perimetro esterno allo Stadio "Maradona". Sono stati ben 113 i verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada, 62 le autovetture prelevate poiché in divieto di sosta, 2 i veicoli sequestrati per la mancata copertura assicurativa.

10 i parcheggiatori abusivi individati ai quali, oltre al verbale, sono stati anche sequestrati i proventi dell'attività illecita. Due gli abusivi deferiti all’Autorità Giudiziaria per recidiva.

I controlli hanno riguardato anche la regolarità delle attività commerciali: 30 le verifiche effettate per l'accertamento del possesso delle autorizzazioni e della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico, e 10 sequestri di merce e di strutture di vendita effettuati.