A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Fava a Scampia hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura cedere, in cambio di una banconota, un involucro a due persone le quali, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina, mentre nella vettura hanno rinvenuto altri 7 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 4,7 grammi, e 235 euro. Inoltre, nel corso di un controllo presso la sua abitazione a Pollena Trocchia, sono state trovate 41 cartucce calibro 9x21.

Un 40enne di Pollena Trocchia, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nonché denunciato per detenzione abusiva di munizioni.