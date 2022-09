A cura della Redazione

Bottiglia con liquido infiammabile in un tram ANM. E' accaduto ieri pomeriggio a Napoli, nei pressi dell'incrocio tra via Marina e via Colombo, dove c'è il capolinea.

Sarebbero state due le persone, appena scese dal mezzo, a compiere il gesto, forse una bravata.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, è rimasto annerito dal fuoco solo parte del pavimento del tram. E' stato lo stesso autista a spegnere il principio di incendio.

Sull'episodio indagano i carabinieri.