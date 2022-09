A cura della Redazione

Motociclista travolto in Tangenziale, denunciato l'uomo alla guida dell'auto.

Ieri, sulla Tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra lo svincolo di uscita di Capodichino e quello di Corso Malta, un’autovettura - che poi sarà identificata dalla Polstrada - ha tamponato violentemente il conducente di un motociclo BMW. Dopo l’urto, il guidatore del veicolo si è dileguato senza fermarsi e senza prestare soccorso al centauro che, rovinato al suolo, è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli da personale del 118. Le indagini, eseguite dagli investigatori della Polizia di Stato, hanno consentito di ricostruire la vicenda.

In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, visionando le immagini di videosorveglianza, hanno accertato che il conducente della vettura era alla guida di una Fiat Idea, con targa di nazionalità polacca, ed era uscito dallo svincolo di Corso Malta. Da accertamenti esperiti al Registro dei veicoli Esteri, è emerso che l'auto in argomento è nella disponibilità di un cittadino di nazionalità italiana.

Nella mattinata odierna, l’uomo è stato rintracciato dai poliziotti, i quali hanno verificato che lo stesso aveva già provveduto a sostituire il faro destro ed il paraurti anteriore dello stesso colore del suo veicolo, al fine di poter eliminare le tracce relative al sinistro stradale.

L’uomo, invitato in ufficio dagli investigatori, è stato escusso a sommarie informazioni ed ha ammesso la propria responsabilità sull’accaduto. Da ulteriori indagini è emerso, altresì, che a carico del veicolo con targa straniera, risultano 166 elusioni di pagamento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli, commesse da luglio 2019 a settembre 2022, per un importo complessivo di 823,63 euro, per cui è stata formalizzata querela da parte della società.

L’uomo, di cittadinanza italiana, è stato così deferito in stato di libertà per fuga, omissione di soccorso ed insolvenza fraudolenta. L’autovettura, invece, è stata sottoposta a sequestro preventivo con ritiro delle targhe.