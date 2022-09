A cura della Redazione

Si torna a sparare e a uccidere a Napoli. Come riferisce l'ANSA, un uomo è stato ammazzato a Soccavo questa mattina, di tratta di un 54enne. Il delitto si è consumato in via Marco Aurelio.

Sarebbe stato attinto da diversi colpi d'arma da fuoco. La vittima, stando a quanto si apprende, era già nota alle forze dell'ordine.

Sull'accaduto indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli.