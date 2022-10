A cura della Redazione

Non uno ma tre cappotti. Non è che avesse freddo un 20enne georgiano arrestato a Napoli dai carabinieri. Semplicemente, li aveva indossati per rubarli, mettendoseli addosso l'uno sull'altro.

Il furto è avvenuto in un negozio ubicato nella nuova galleria commerciale in piazza Garibaldi. Il giovane è stato bloccato all'ingresso dagli addetti alla vigilanza, che poi hanno allertato i militari. Al loro arrivo, è stato perquisito, trovando la refuritva (i tre cappotti da donna del valore dì 330 euro complessivi) ed un coltello pieghevole.

Il 20enne è ora in attesa di giudizio per direttissima. Deve rispondere di furto aggravato.