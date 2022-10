A cura della Redazione

Occupazione abusiva della strada, sanzionato dalla Polizia.

Gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale di vico Lungo Trinità degli Spagnoli dove hanno accertato che il titolare aveva occupato abusivamente con tavoli, sedie e sgabelli il suolo stradale ed aveva utilizzato un impianto caratterizzato da cordoniera luminosa sovrastante l’area interessata dal locale senza essere in possesso della prescritta concessione.

Per tali motivi, i poliziotti lo hanno sanzionato per l’esercizio di impianto di attraversamento stradale senza concessione e per l’occupazione abusiva di strada urbana elevando due sanzioni amministrative di 868 e 173 euro.