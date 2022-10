A cura della Redazione

Ruba in negozio di abbigliamento a Napoli, denunciata una donna. Gli agenti di Polizia del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso uno store di via Scarlatti per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente dell’esercizio commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una donna che stava uscendo facendo scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio, poiché indossava un vestito a cui era stato asportato una parte del dispositivo elettronico utilizzato proprio per scoraggiare i malintenzionati.

Una 53enne napoletana è stata denunciata per furto aggravato.